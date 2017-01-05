Gölcükspor, son maçında Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti

Ligin ikinci yarısında Antalya’da hazırlanan Gölcükspor, bugün kampta son maçını 2.Lig takımlarından Tuzlaspor ile oynadı.

Kırmızı-Siyahlı ekip, maçın ilk yarısında Cemal’in attığı golle rakibine 1-0 üstünlük sağladı.

2.LİG’DE YER ALAN RAKİBİ KARŞISINDA ÇOK ETKİLİYDİ

Antalya kampında ilk iki maçında Kocaeli Birlikspor ile 2-2 berabere kalan, aynı ligde yer alan Pendikspor’u 2-0 mağlup eden Gölcükspor, bir başka 2.Lig takımı Tuzlaspor ile karşılaştı. Temsilcimiz, Tuzlaspor karşısında İlyas (Fırat), Kaan (Aldın Taşkın), Fatih, Onur, Bilal (Ahmet), Cenk (Yunus Özdemir), Cemal (Ahmet), Sami (Bahattin). Sedat (Adem Denizer) ve Berke (Ömer)’den oluşan kadro ile yar aldı.

YARIN SABAH DÖNÜYOR

Maçın ilk yarısında etkili gözüken Gölcükspor, 30’uncu dakikada Cemal’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu yarıda Berke ile de çok net fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarıda Ahmet ve Adem ile de iki fırsat buldu. Ahmet’i şutu direkten döndü, Adem’in serbest atışında kaleci başarılıydı. Antalya’da son maçında Tuzlaspor’u yenen Kırmızı-Siyahlı ekip, ligin ikinci yarısı öncesinde hazır mesajı verdi. Gölcükspor, yarın sabah kahvaltıdan sonra Antalya kampını noktalayacak.