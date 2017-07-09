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Gölcükspor start veriyor

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Gölcükspor start veriyor
Son iki sezondur Play-Off’un kapısından dönen 3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

İhsaniye Stadı’ndaki idman saat 17.30’da başlayacak. 10 gün süreyle ön çalışma yapacak olan Kırmızı-Siyahlılar sonrasında kampa gidecek.

14.30’DA TOPLANIYORLAR

Son iki sezon büyük talihsizlik yaşayan, son anda Play-Off’un kapısından dönen 3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor 2017-18 sezonun startını yarın verecek. Ramiz Soydaş yönetimindeki Kırmızı-Siyahlı futbolcular saat 14.30’da kulüpte toplanacaklar. Tanışta ve yemeğin ardından takım ilk idman için İhsaniye Stadı’nda geçecek. Antrenmanın başlama saat 17.30 olarak belirlendi. Yaklaşık 10 gün İhsaniye’de ön hazırlık yapacak olan temsilcimiz daha sonra kampa gidecek. Kamp yerinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

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