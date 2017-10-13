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Gölcükspor tam kadro

Gölcükspor tam kadro

Pazar grubun dişli takımlarından Erokspor’a konuk olacak Gölcükspor son çalışmayı bu akşam yaptı.

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Yarın öğlen yemeğinin ardından İstanbul’a geçecek olan Kırmızı-Siyahılar Bayrampaşa’da Ramada Otel’de kampa girecek. Temsilcimizde sakat veya cezalı bulunmuyor. Teknik patron Ramiz Soydaş, derbideki kayıpları yarınki maçta telefi etmeye çalışacaklarını söyledi. 

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