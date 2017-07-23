Gölcükspor, The Ness Otel’de kampa giriyor

3.Lig temsilcimiz Gölcükspor’da ikinci etap çalışmaları başlıyor.

Kırmızı-Siyahlılar saat 12.00’de tesislerde toplanacak. Öğlen yemeğinin ardından The Ness Otel’e geçecek olan temsilcimiz kampa başlayacak. 2 Ağustos’a kadar devam edecek kamp süresince idmanlar İhsaniye ve Kavaklı sahalarında yapılacak. Bir veya iki hazırlık maçı oynanması da söz konusu. Temsilcimiz ikinci kampını 4-12 Ağustos tarihlerinde Afyon’da yapacak.

Budan Otel’de konaklayacak olan Kırmızı-Siyahlılar 5, 7, 9 ve 11 Ağustos tarihlerinde hazırlık maçları oynayacak. Maçların hangi takımlarla olacağı kısa süre içerisinde netleşecek. Geçen sezonki kadroyu önemli ölçüde koruyan, şimdiye kadar 5 takviye yapan Gölcükspor’da altyapıdan Samet Yalçın da A takıma alındı. Kamp kadrosu şimdilik 24 kişi. Birkaç gün içinde iki transferin geleceği ve kadronun 26’ya çıkacağı belirtildi.

Gölcükspor’un yeni transferleri:

Selim Kansız(Kasımpaşa)

Furkan Sakı(İstanbulspor kiralık)

Cihan İlkmen(Bergama Bel)

Ahmet Kutluer(Derincespor)

Berke Bıyık(Karagümrük)