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Gölcükspor transferde acele etmiyor

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Gölcükspor transferde acele etmiyor
Dış transferde fiyatların makul seviyeye inmesini bekleyen Gölcükspor, bir hayli yavaş hareket ediyor.

ÜÇ FUTBOLCU DAHA ALACAK

Temsilcimiz şu ana kadar sadece iki isme imza attırdı. Bergama Belediye’den Cihan İlkme ile Derince Belediye Demirspor’dan Yiğitali’yi renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlıların üç takviye daha yapacağı belirtildi. Başkan Ahmet Şahin, bu hafta içinde diğer transferlere imza attırmak istediklerini söyledi.

START İKİ GÜN ERTELENDİ

Bu arada Gölcükspor’dün bugün başlayacağı belirtilen yeni sezon hazırlıkları iki gün ertelendi. Tesislerde bakım onarım işinin davet etmesinden dolayı bu kararın alındığı öğrenildi. Temsilcimiz 2017-18 sezonunun ilk idmanını yarın yapacak. Saat 14.30’da tesislerde toplanacak olan takım tanışma ve yemeğin ardından İhsaniye Stadı’na geçerek, saat 17.30’da idmana başlayacak.

KAMP NESS OTEL’DE OLACAK

 Yaklaşık 10 gün süreli ön çalışmanın ardından takıma 2 gün izin vereceği ve ardından da Ness Otel’de gün günlük sezon başı hazırlık kampına girileceği belirtildi. Kırmızı-Siyahlılar kamp dönemi boyunca Kavaklı ve İhsaniye sahalarında çalışacak. Bu arada teknik ekibin 4-5 hazırlık maçı planladığı öğrenildi. Kartepe’ye kampa gelen takımlarla hazırlık maçı bağlantısına geçilecek.

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