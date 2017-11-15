Gölcükspor U16 lider oldu

U16 kategorisinde 13 puana ulaşan Gölcükspor liderliği ele geçirdi. U17’de Kocaelispor zirvede yer alıyor. Bu hafta sonu kent derbisinde Kocaelispor ile Darıca G.B kozlarını paylaşacak. U15 ve U16 maçları İzmit, U17 ve U19 maçları Darıca’da oynanacak. Gölcükspor haftayı Sultanbeyli Belediye maçlarıyla geçirirken, Kocaeli Birlikspor da Sakaryaspor ile karşılaşacak. Gözler Kırmızı-Beyazlı ekibin Sakaryaspor ile U15 kategorisinde oynayacağı liderlik maçında olacak.

