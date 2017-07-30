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Gölcükspor üç futbolcuyu deniyor

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Gölcükspor üç futbolcuyu deniyor
3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde İhsaniye Stadı’nda yapılan çalışmada ısınmanın ardından bir grup Ramiz Soydaş yönetiminde yarım sahada çift kale maç oynarken, diğer grup Özgür Doğramacı yönetiminde havadan gelen ortalara müdahale etme çalışması yaptı.

 Ramiz Hoca sık sık oyunu durdurarak futbolcularını uyardı, yapmaları gerekenleri gösterdi. Çalışmaya Alanya’dan gelen üç futbolcu da katıldı. Y. Emre Yaşar, Cem Ünal ve Ali Kartal’ın denenmeye alındıkları öğrenildi. Futbolculardan ikisinin açık, birinin ise santrafor bölgesinde oynadığı belirtildi. Teknik ekip bu futbolcularla ilgili kararını bir iki gün içinde verecek.

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