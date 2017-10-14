Gölcükspor yara saracak

Geçtiğimiz hafta derbide puansız kalan ve grubun altlarına inen Kırmızı-Siyahlılar İstanbul’da yaralarını sarmaya çalışacak. Ligin yeni ekibi olan Erokspor 11 puanla altıncı sırada yer alıyor. İstanbul ekibi evinde oynadığı iki maçı kazandı, birini kaybetti. Gölcükspor dışarıdaki ilk iki maçtan eli boş dönerken, Erciyes’i farklı mağlup etmişti.

Teknik sorumlu Ramiz Soydaş, iyi bir takımla karşı karşıya geleceklerini belirterek, “Kuşkusuz sıkı bir 90 dakika bizi bekliyor. Ancak şu ana kadar çok puan kaybı yaptık. İstanbul’dan eli boş dönmek istemiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum” dedi. Kırmızı-Siyahlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Esenler Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak maçı Ankaralı Demokrat Özgür Güneş yönetecek.