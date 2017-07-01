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Gölcükspor, Yiğitali için geldi

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Gölcükspor, Yiğitali için geldi
Gölcükspor’un geçen yıl da kadrosuna dahil etmek istediği Derince Belediye Demirspor’un genç yeteneği Yiğitali’nin transferini bu kez bitiriyor.

Başkan Ahmet Şahin ile yönetim kurulu üyeleri önceki gün Derince Belediye Demirspor Başkanı Talip Yeşilyurt ve Teknik Sorumlusu Sinan Kahraman ile görüştü. Görüşmede Yiğitali de hazır bulundu.

DEMİRSPOR SICAK BAKIYOR

Geçen yıl Yunus Özdemir’i Gölcükspor’a veren Derince Belediye Demirspor, Yiğitali’nin de transferine sıcak bakıyor. İki kulüp yöneticileri arasında yapılan görüşmenin çok olumlu geçtiği belirtildi; genç futbolcunun birkaç gün içinde Gölcükspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada Gölcüksporlu yöneticilerin, Derince Belediye Demirspor’un bir diğer genç yeteneği, ön liberoda görev yapan Gökalp için de nabız yokladı. Ancak Demirspor teknik ekibinin, genç oyuncuyu bir yıl daha takımda tutmak istediği öğrenildi.

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