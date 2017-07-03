Gölcükspor, Yiğitali’yi kadrosuna dahil etti

Gölcükspor amatör kümenin genç yeteneklerini kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Demirspor’dan Yiğitali’yi renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar Doğantepe’den Volkan için de devrede.

KULÜBÜ İZİN VERDİ

Amatör kümedeki genç yetenekleri gözlem altına alan Gölcükspor, bir yılı aşkın süredir peşinde olduğu Derince Belediye Demirsporlu Yiğitali Bayrak’ın transferini bitirdi. Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin geçtiğimiz hafta Derince Belediye Demirsporlu yöneticilerle görüşüp Yiğitali’ye talip olduklarını bildirmişti. Şahin, Yiğitali ile birlikte bir başka genç yetenek Gökalp’e de talip olmuştu. Derince Belediye Demirspor yönetimi, yaptığı değerlendirme sonrasında Yiğitali’nin transferine izin verdi.

VOLKAN DA GÜNDEMDE

21 yaşındaki futbolcu Kırmızı-Siyahlı kulübe geçti. Birkaç gün içinde yetenekli isimle profesyonel sözleşme yapılacak. Derince kulübü, talip olunan diğer isim Gökalp’in gidişine ise, “Bize lazım” düşüncesiyle onay vermedi. Bu arada Gölcükspor’un geçen sezon Doğantepespor’da oynayan Volkan ile de ilgilendiği, Başkan Şahin’in bu transferler ilgili bir iki gün içinde Bordo-Mavili kulübün kapısını çalacağı öğrenildi.