Gölcükspor yönetimi son gün önce bayramlaştı, sonra toplantı yaptı

Gölcükspor yönetimi bayramın son günü bir araya geldi.

Önce bayramlaşıldı, ardından da basına kapalı olarak toplantı yapıldı. Teknik direktör Ramiz Soydaş da toplantıya katıldı. Basın sözcüsü Hasan Uzuner toplantı bitiminde kısa bir açıklama yaptı, “Şu ana kadar ki işleri kendi aramızda değerlendirdik. Önemli bir şey yok” dedi. Toplantıda ağırlıklı olarak dış transferin konuşulduğu öğrenildi.

İç transferde Aydın, Bahattin, Erdem, Tolunay, Cenk, Onur, Emre Kart, Murat Can, Metehat, Yunus ve İlyas ile kesin olarak anlaşan Kırmızı-Siyahlılar yüzde 80 evet diyen Onur’dan da okey bekliyor. Gölcükspor’un birkaç gün içinde dış transferde imzaları peş peşe attırması bekleniyor. Bilindiği gibi Başkan Ahmet Şahin, 4 nokta transferin dışında, alt yapıdan ve amatörden de genç yeteneklerin kadroya dahil edileceğini açıklamıştı.