Gölcükspor, 1 puanı kaptı:0-0

3.Lig 1.Grup’ta Play-Off yarışı yapan Gölcükspor, bugün zorlu Erzincanspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısında temsilcimiz çok fazla pozisyona giremedi, rakibe de şans vermedi. İlk yarı golsüz tamamlandı.

KALECİ İLYAS PENALTI KURTARDI

Maçın 77’inci dakikasında Mehmet’in yerine oyuna giren Muratcan, rakibine ceza sahası içinde faul yaptı. Hakem Muratcan’a kırmızı kart gösterdi, penaltı verdi. Kaleci İlyas, penaltı atışında çok başarılıydı, rakibe gol izni vermedi. Maçın 10 dakikasını 10 kişi oynayan Gölcükspor, zorlu deplasmanda 1 puan almayı başardı.