Gölcükspor’a duran toplar hayat verdi
3.Lig 2.grupta lige istediği gibi başlayamayan, en son evindeki derbiyi kaybederek morali iyice bozulan Gölcükspor, önceki gün zorlu Erok deplasmanında istediğini aldı.
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Temsilcimize üç puanı getiren iki gol de duran toptan geldi. 35.dakikada serbest atıştan yapılan ortayı iyi takip eden Onur arka direkte kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. Ev sahibi takım 80’inci dakikada beraberlik sayısını buldu. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 88’de ceza alanının biraz gerisinde kazanılan serbest atışta kaptan Sedat güzel bir vuruşla topu ağlara bıraktı. Maçı 2-1 kazanan Gölcükspor kritik bir galibiyete imza atarak kendine geldi. 9’uncu sıraya kadar yükselen temsilcimizin Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı üçe indi. Kırmızı-Siyahlı ekibimiz bu hafta cumartesi günü Van Büyükşehir ile yine deplasmanda oynayacak.
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