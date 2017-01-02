Gölcükspor’da aynı sistem devam

3.Lig 1.grupta kötü başlangıcın ardından toparlanıp, son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Gölcükspor, devre arasına Play-Off hattının hemen gerisinde girmişti.

Kırmızı-Siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son haftalardaki performansını ligin ikinci yarısına da taşımayı hedefliyor. Teknik Sorumlu Yusuf Tokuş, ligin ilk yarısının son haftalarındaki sistemi geliştirerek sürdürmek istediklerini söyledi.

“SİSTEMİN ÜZERİNDE DURUYORUZ”

Teknik sorumlu Yusuf tokuş, sezon başında yaşanan puan kayıplarının takımın performansını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Sezon başında yeni bir takım kurduk, bunun da oturması kolay olmadı. Belli bir sistem üzerinde çalıştık. Bunu sıkıntılarını yaşadık. Özellikle ilk 8 haftada ki performansımız bizi de memnu etmemişti. Ligin ilk yarısının son haftalarında ki çıkışımız, sistemin oturması ile çok iyi bir noktaya geldik. Kampta da çalıştığımız sistemi geliştirerek, takım performansımız yükseltmek istiyoruz ”dedi.

“AMACIMIZ HAZIR OYUNCU ALMAK DEĞİL GENÇ OYUNCULARI VİTRİNE ÇIKARMAK”

Yusuf Tokuş, sezon başında belirledikleri transfer politikalarında çizgilerini bozmadıklarını hatırlatarak, “Bizim şu ortamda, büyük paralar vererek oyuncu almak şansımız yok. Benim düşüncemde, hazır oyuncudan çok, olmamış. Genç futbolcuları bulup, vitrine çıkarmaktır. Ligin ilk yarısında böyle iki oyuncu bulduk. Değirmendere’den aldığımız kaleci İlyas, Demirspor’dan orta saha oyuncusu Yunus Özdemir. İlk kez profesyonel olan iki oyuncumuzda, takıma önemli katkı sağlıyor. Kampta da birkaç genç arkadaşa daha bakıyoruz. Yetenekli gördüklerimizi takıma kazandırmak isteriz”