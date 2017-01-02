  • BIST 77.863
  • Altın 131,049
  • Dolar 3,5393
  • Euro 3,7045
  • Kocaeli 4 °C

Gölcükspor’da aynı sistem devam

»
Gölcükspor’da aynı sistem devam
3.Lig 1.grupta kötü başlangıcın ardından toparlanıp, son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Gölcükspor, devre arasına Play-Off hattının hemen gerisinde girmişti.

Kırmızı-Siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son haftalardaki performansını ligin ikinci yarısına da taşımayı hedefliyor. Teknik Sorumlu Yusuf Tokuş, ligin ilk yarısının son haftalarındaki sistemi geliştirerek sürdürmek istediklerini söyledi.

“SİSTEMİN ÜZERİNDE DURUYORUZ”

Teknik sorumlu Yusuf tokuş, sezon başında yaşanan puan kayıplarının takımın performansını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Sezon başında yeni bir takım kurduk, bunun da oturması kolay olmadı. Belli bir sistem üzerinde çalıştık. Bunu sıkıntılarını yaşadık. Özellikle ilk 8 haftada ki performansımız bizi de memnu etmemişti. Ligin ilk yarısının son haftalarında ki çıkışımız, sistemin oturması ile çok iyi bir noktaya geldik. Kampta da çalıştığımız sistemi geliştirerek, takım performansımız yükseltmek istiyoruz ”dedi.

“AMACIMIZ HAZIR OYUNCU ALMAK DEĞİL GENÇ OYUNCULARI VİTRİNE ÇIKARMAK”

Yusuf Tokuş, sezon başında belirledikleri transfer politikalarında çizgilerini bozmadıklarını hatırlatarak, “Bizim şu ortamda, büyük paralar vererek oyuncu almak şansımız yok. Benim düşüncemde, hazır oyuncudan çok, olmamış. Genç futbolcuları bulup, vitrine çıkarmaktır. Ligin ilk yarısında böyle iki oyuncu bulduk. Değirmendere’den aldığımız kaleci İlyas, Demirspor’dan orta saha oyuncusu Yunus Özdemir. İlk kez profesyonel olan iki oyuncumuzda, takıma önemli katkı sağlıyor. Kampta da birkaç genç arkadaşa daha bakıyoruz. Yetenekli gördüklerimizi takıma kazandırmak isteriz”

Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaşlı Eslem, yetiştiği kulübü ziyaret etti02 Ocak 2017 Pazartesi 15:46
  • Gölcüklü tekvandocuların başarısı02 Ocak 2017 Pazartesi 15:44
  • Maç oynamayanlar antrenman yaptı02 Ocak 2017 Pazartesi 15:41
  • K.Birlik, Manisa ile oynuyor02 Ocak 2017 Pazartesi 15:39
  • Gölcükspor’da aynı sistem devam02 Ocak 2017 Pazartesi 15:37
  • U-19’larda tek maç var02 Ocak 2017 Pazartesi 15:26
  • U-14 Ligi’nde 5 maç var02 Ocak 2017 Pazartesi 15:25
  • Bugün, tek antrenman vardı01 Ocak 2017 Pazar 14:52
  • Yarın Bozüyük Vitra ile karşılaşacak01 Ocak 2017 Pazar 14:51
  • 4 futbolcu forma giymedi01 Ocak 2017 Pazar 14:50
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • 2017 de kötü başladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti