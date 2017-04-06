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Gölcükspor’da Berke ve Mehmet yok

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Gölcükspor’da Berke ve Mehmet yok
Çarşamba günü deplasmanda Manavgatspor’u 2-1 yenip, Play-Off umutlarını son haftalara taşıyan Gölcükspor, pazar günü sahasında Kütahyaspor’u konuk edecek.

Kırmızı-Siyahlı ekipte, bu kritik maç öncesinde forvet oyuncusu Berke Bıyık ile sol bek Mehmet sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecekler.

TOKUŞ, “SON MAÇA KADAR ŞANSIMIZI ZORLAYACAĞIZ”
Gölcükspor Teknik Sorumlusu Yusuf Tokuş, Manavgatspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Play-Off şansımızı son maça kadar sürdüreceğiz. Çorum Belediyespor’un zorlu fikstürü var. Biz öncelikle kendi oynayacağımız maçları kazanmalıyız. Geçen hafta Van maçında Berke’nin son dakikadaki şutu gol olsa, ipler elimiz de olacaktı. Şimdi tek hedefimiz, pazar günkü Kütahyaspor maçını kazanmak” dedi.
 

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