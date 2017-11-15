Gölcükspor’da eksikler düşündürüyor
Son üç maçta 8 puan kaybı yapan, alt sıralara hızla inen Gölcükspor’da eksikler de teknik ekibi düşündürüyor.
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Turgutluspor maçında kırmızı kart gören kaleci İlyas ile birlikte Ömer Faruk da bu hafta cezalı. Berke, Emre Oral ve Furkan Öztürk ise sakat durumda. Bu arada Kırmızı-Beyazlı ekipte 1461 Trabzon maçı yolculuk ve konaklama programı belli oldu. Bugün saat 18.00’de Trabzon’a uçacak kafile Alesha Otel’de konaklayacak. Cumartesi günü saat 13.00’deki maçın ardından kafile 22.20 uçağıyla dönecek.
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Etiketler : Gölcükspor, Turgutluspor
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