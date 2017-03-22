Gölcükspor’da hakem isyanı

3.Lig 1.Grup’ta Play-Off yarışını sürdüren Gölcükspor, pazar günü Erzin Belediye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Dün Kavaklı sahasındaki çalışmaya memlemeti Sivas’a giden teknik sorumlu Yusuf Tokuş katılmadı. Çalışmayı yardımcıları yönetti. Sami ve Bahattin hastalığı, Sedat, Affan ve Emirhan sakatlığı nedeniyle idmana çıkamadı. Sıkı geçen antrenmanda oynanan çift kale maç 4-4 bitti. Maç eksiğiyle Play-Off hattının 2 puan gerisinde olan Kırmızı-Siyahlılar istikrarlı gidişatı sürdürüp hedefe ulaşmak istiyorlar.

Takımın teknik sorumlusu Yusuf Tokuş’un son Cizre maçının ardından yaptığı değerlendirme şöyle:

“TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN YOLUMAZA DEVAM EDİYORUZ”

“Üst üste hakem faciaları yaşıyoruz. Top rakibin elini çarpıyor hakem oyna diyor, bir önceki hafta aynı toplar bizim futbolcularımızın eline çarptığında aleyhimize üç tane penaltı verdiler. Daha öncesinde dışarıya gönderildiğim maçta hakemin bana attığı bir iftira var. Topu ona doğru ters bir şekilde vurduğumu yazmış raporunda, halbuki böyle bir şek yok. Kameralarda da bu net bir şekilde gözüküyor. Ben topu tribünlere vurdum. Hakemi Allah’a havale ediyorum. Ankara’daki maçta 3 penaltının yanı sıra 2 kırmızı ve 2 de sarı kartla hakem 4 oyuncumuzun oynama hakkını elinden aldı. Bu durumda ne yapabilirdik ki. Tüm engellemelere rağmen yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Gölcük ilçeye 2.Lig’i getireceğiz ”