Gölcükspor’da iki imza

3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor’da ilk imzalar dün atıldı. Kulüp lokalinde gerçekleştirilen törende iç transferde anlaşmaya varılar genç kaleci İlyas Türengül ise 3 yıllık sözleşme yapıldı.

Başkan Ahmet Şahin, Cenk Cengiz’in sözleşme süresiyle ilgili olarak, “İnşallah jübilesini burada yapacağız” dedi.

İKİSİ DE VERİMLİ SEZON GEÇİRDİ

Yeniden sözleşme yapılan iki isim de takımda verimli sezon geçirdi. Geçen sezon başı amatör kulüp Değirmenderespor’dan alınan kaleci İlyas 36 maçın 29’unda forma giydi. 27 yaşındaki futbolcunun performansı dikkat çekti. Yine geçen sezon başı Batman Petrolspor’dan transfer edilen Cenk Cengiz ise 36 maçın 27’sinde oynadı. 29 yaşındaki futbolcu 1 gole imza attı. İç transferde diğer imzalar da önümüzdeki günlerde atılacak.

SEÇMELER PAZARTESİ BAŞLIYOR

Bu arada Kırmızı-Siyahlılar her yıl olduğu gibi A takım için seçme yapacak. Seçmeler pazartesi günü İhsaniye Stadı’nda başlayacak. Seçmelere gerek il genelinde, gerek yurt çapında yüksek bir katılım bekleniyor. Gölcükspor basın sözcüsü Hasan Uzuner, Kavaklı’daki tesislerin 3 gün süreyle bakıma alınacağını, yenileme çalışmalarının ardından tesislerin çok güzel bir görümüze kavuşacağını söyledi. Uzuner kendisinin de bir haftalığına tatile çıkacağı bilgisini aktardı.