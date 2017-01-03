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Gölcükspor’da işler yolunda

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Gölcükspor’da işler yolunda
3.Lig temsilcimiz Gölcükspor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor, çok iyi ortamda çalışıyor.

Kampta iki hazırlık maçı oynayan Kırmızı-Siyahlı ekip, Kocaeli Birlikspor ile 2-2 beraber kaldı, Pendikspor’u da 2-0 mağlup etti. Temsilcimiz, yarında 2.Lig takımlarından Tuzlaspor ile karşılaşacak.

GENÇLERİ DENİYOR

Ligin ilk yarısının son haftalarındaki performansı ile çıkışa geçen, Play-Off yarışına otak olan Gölcükspor, devre arası ile birlikte 5 futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Ligin ikinci yarısında daha çok genç oyuncuları gözlem altına alan Kırmızı-Siyahlı ekip, bunlarda 1-2’sini kadrosunda tutmak istiyor. Teknik Sorumlu Yusuf Tokuş, bunun dışında maliyeti yüksek oyuncuları kesinlikle ilgilenmediklerini söyledi.

YARINKİ RAKİP TUZLASPOR

Antalya kampında iki maç oynayan Gölcükspor, yarın son hazırlık karşılaşmasını 2.Lig takımlarından Tuzlaspor ile oynayacak. Gölcükspor’un kaldığı otelinde sahasındaki maç 11.00’de başlayacak. Kırmızı-Siyahlı ekipte, sakatlıkları geçen Bilal ile Mehmet, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu iki futbolcu önceki gün Pendikspor maçında forma giyememişlerdi. Bu kez de Cemal ve Berke’nin hafif sakatlığı bulunuyor.

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