Gölcükspor’da izin bitti

3.Lig temsilcimiz Gölcükspor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya’da sürdürdü, çok iyi ortamda çalıştı.

Kampın bitimi ile birlikte futbolculara verilen iki günlük izinde sona erdi. Kırmızı-Siyahlı ekip, bugün tesislerde bir araya gelip, Kartalspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

KARTALSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosuna takviye yapamayan, 5 futbolcuyla da yollarını ayıran Gölcükspor, kampta denediği genç oyuncular için de teknik heyet olumlu rapor vermedi. Kırmızı-Siyahlı ekip, ligin ikinci yarısının ilk haftasında sahasında konuk edeceği Kartalspor maçı için ilk çalışmasını bugün gerçekleştirecek.

TOKUŞ, “İYİ YOLDAYIZ”

Gölcükspor Teknik Sorumlusu Yusuf Tokuş, kampın kendileri için çok iyi geçtiğini belirterek, “Hazırlık maçlarında oynadığımız futbol, oyuncuların antrenmanlarda ki performansı bizleri ligin ikinci yarısı öncesi umutlandırdı. Ligin ilk yarısının son haftalarında çıkışımız vardı, umuyorum bunu devam ettirip, Play-Off hattında kendimize yer bulmak istiyoruz”