Gölcükspor’da moraller yerinde

3.Lig temsilcisi Gölcükspor, son haftalardaki çıkışı ile Play-Off hattına yükseldi, bu haftada Denizli deplasmanında Kızılcabölükspor maçına hazırlanıyor.

Ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkan Kırmızı-Siyahlı ekipte, moraller üst düzeyde.

İDDİALI ÇİFT KALE

Geçen hafta sahasında grubun en güçlü takımları arasında yer alan Çorum Belediyespor’u 1-0 yenen Gölcükspor, bu sezon ilk kez kendisine Play-Off hattında yer bulmuştu. Bu moralle Kızılcabölükspor deplasmanına hazırlanan Gölcükspor, önceki günkü çalışmada iddialı çift kale yaptı. Üç takım haline yapılan çift kalede, futbolcuların hırslı ve istekli oluşu da teknik ekibi mutlu etti.

KAAN DÜZELDİ

Kırmızı-Siyahlı ekipte, sakatlığı nedeni ile takımdan uzak kalan defans oyuncusu Kaan, takımla birlikte çalışmalara çıkmaya başladı. Ancak tam olarak düzelemeyen genç oyuncunun, bu haftaki Kızılcabölükspor maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik Sorumlu Yusuf Tokuş, “Şuan takımın performansından çok memnunum. Önemli olan Play-Off hattındaki yerimizi korumak” dedi.