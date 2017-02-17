Gölcükspor’da mutlu günler

Hafta içi lider Sancaktepe deplasmanından puanla dönen, başarılı gidişini sürdüren Gölcükspor, pazar günü evinde oynayacağı Beylerbeyi maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Kasığında problem olan Cemal’in tedavi gördüğü, maça yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Arka adalesinde sorun olan Berke de salonda çalıştı. Tempolu koşuyla başlayan antrenmanda Sancaktepe maçında forma giyenlere istasyon çalışması uygulandı. Diğer futbolcular ise yarım sahada çift kale yaptı.

TOKUŞ: “KAZANABİLİRDİK”

Teknik patron Yusuf Tokuş, Sancaktepe maçıyla ilgili olarak, “Rakip 17.dakikada eksik kaldı ancak golü kalesinde gören biz olduk. Devre bitimine kadar 1-1 atağımız oldu ama kullanamadık. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladık, kısa süreçte beraberliği sağladık. 1-1’den sonra Berke, boş durumda Cenk’e çıkarsa kazanıp dönebilirdik. Ancak liderden bir puan almak da önemliydi. Play-Off yolunda değerli bir kazanım elde ettik” dedi.

TOKUŞ’A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Kavaklı Tesisleri’ndeki antrenmanı yönetim kurulu üyelerinin önemli bir bölümü izledi. Çalışma bitiminde yönetici ve futbolcular teknik sorumlu Yusuf Tokuş’a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptılar. 47 yaşına giren Yusuf Tokuş, doğum günü pastasını kesti, bir teşekkür konuşması yaptı. Yöneticiler de Yusuf Tokuş’a saat hediye ettiler.