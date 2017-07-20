Gölcükspor’da neşeli antrenman

3.Lig Temsilcimiz Gölcükspor, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı iki çalışma ile devam ettirdi.

Akşam İhsaniye Stadı’ndaki çalışma oldukça keyifli geçti. Kırmızı-Siyahlı ekip, dün akşamda 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ile hazırlık maçı oynayacaktı.

BERKE KOŞULARA BAŞLADI

Kırmızı-Siyahlı ekibin, geçen yıl Karagümrük’ten kiraladığı, bu sezon ise bonservisiyle aldığı Berke Bıyık da takıma katıldı. 23 yaşındaki genç yetenek dün takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı. Düz koşu yapan Berke Bıyık’ın oldukça mutlu olduğu görüldü. Gölcükspor’un dün akşam İhsaniye Stadı’ndaki çalışması çok neşeli geçti. Özellikle ısınma hareketlerinde ki oyunlar futbolcuların çok hoşuna gitti, eğlenceli bir çalışma oldu. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Beyaz takım, Bahattin’in golü ile çift kaleyi 1-0 kazandı.

