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Gölcükspor’da seçmeler başladı  

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Gölcükspor’da seçmeler başladı  
Gölcükspor’un önceki gün başlayan seçmelerine il içi ve dışından 58 futbolcu katıldı. İhsaniye Stadı’ndaki seçmeleri Başkan Ahmet Şahin ile yöneticiler de takip etti.

İLK GÜN 58 KİŞİ KATILDI

Gölcükspor’da A takım seçmeleri dün başladı. İhsaniye Stadı’ndaki ilk gün seçmelerine 58 kişi katıldı. Futbolcular 5 grubu ayrıldı ve maçlar oynandı. İlk maç çekişmeli geçti, gol olmadı. İkinci maçta turunu yedekli takım Nusretiyesporlu Seyfettin Tufanlı ve Kartepe Belediyesporlu Şükrücan Güneş’in golleriyle 2-0 bitti. Üçüncü maç yine Şükrücan Güneş’ın golüyle 1-0 sona erdi. Seçmeleri Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin,  yönetim kurulu üyeleri, bölge antrenörleri ile veliler dikkatle takip etti.

İL İÇİ VE DIŞINDAN KATILIM

Seçmelere Gölcükspor alt yapısı dışında il içinden Değirmendere, Şirinköy, İ.Doğan, Kartepe, Gölcük İ.Y, Gölcük G.B, Körfez Esen, Bağçeşme, İlimtephe FK, Hereke Yıldız, Alikahya, Derbent, Nusretiye, Suadiye, Bahçecik, İzmit FK, Hisanreyn, İzmit G.B, Kocaeli Körfez ve Başaran, il dışından Kepez, İstanbul Altınordu, İstanbul Koşuyolu, Boluspor, Sakaryaspor, Sakarya Serdivan, Afyon Dinar, Bozüyük Vizra, Pendik, G.Antep, Çaykur Rize, Bandırma, Samsun, Sakarya Kırkpınar, Sakarya Harb.İş, Bursa Nilüfer ve Ceyhangücü takımlarında oynayan futbolcular katıldı.

SOYDAŞ’IN AÇIKLAMASI

 Gölcükspor Teknik Direktörü Ramiz Soydaş’ın tribünden izlediği seçmeleri yardımcıları ile alt yapı teknik ekibi yönetti. Soydaş yaptığı açıklamada, “Çabuk karar vermek hiç kolay değil. İlk günkü gözlem aldatır, onun için ikinci veya üzüncü günü bekleyeceğiz. Buradan birkaç ismi kadromuza almayı umuyorum” dedi. İkinci günden itibaren elemelerin başlayacağı Gölcükspor seçmelerinin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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