Gölcükspor’da seçmeler başlıyor

Gölcükspor, her sezon başı olduğu gibi bu yıl da A takım için seçme yapıyor. Yarın başlayacak seçmelerin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

İl dışı ve il dahilinde seçmeye katılmak isteyenlerin saat 16.00’da gibi İhsaniye Stadı’nda hazır olmaları gerekiyor. Seçmeler 17.30-18.00 gibi başlayacak. A takım ve alt yapı teknik ekibi gözetiminde gerçekleşecek olan seçmelere il dışı ve içerisinden yoğun katılım bekleniyor.

“ONLARA BORCUMUZ VAR”

Teknik Direktör Ramiz Soydaş, göze batan, yeterli görülen isimleri sezon başı hazırlık çalışmalarına alacağını, kampa götüreceğini söyledi. Soydaş, yeni sezonda kadroda mümkün olduğunca gence şans vermek istediklerini belirterek, “Bizler genç takımdan yetişip A takımlarda forma giydik. O dönemler bizlere çok değer veriliyordu. Bugün gerek il, gerekse ilçemizde zengin bir potansiyel var. Onlara karşı sorumluyuz, borçluyuz. Önceliğimiz bu kaynağı değerlendirmek” dedi.

START 10 TEMMUZ’DA

Bu arada Kırmızı-Siyahlı ekipte yeni sezon çalışmalarının 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı da belirtildi. Takım bir süre kendi tesislerinde çalıştıktan sonra kampa girecek. Kamp yeriyle ilgili arayışlar sürüyor. Afyon ve Bolu seçenekleri öne çıkmış durumda. Teknik patron Soydaş, geçen sezon Kocaeli Birlikspor ile gittiği Afyon kampının çok yararlı geçtiğini belirterek, “Çok güzel tesisler, ortam var. Diğer seçeneklere de bakıp bir karar vereceğiz” dedi.