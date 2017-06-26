Gölcükspor’da Soydaş’ın yardımcısı Doğramacı oldu

Yeni sezonda Gölcükspor’un teknik sorumluluğunu yapacak olan Ramiz Soydaş’ın çalışacağı teknik kadro netleşti. Soydaş’ın yardımcılığını Özgür Doğramacı yapacak. Ankaragücü patentli teknik adam Tavşanlı Linyitspor, Darıca

G.B’de yardımcı antrenörlük yapmış, geçen sezon da kısa süreli olarak Altay’ı çalıştırmıştı. Doğramacı’nın teknolojik bilgi, planlama konusunda geniş bir donanıma sahip olduğu belirtiliyor. Yeni sezon kaleci antrenörlüğünü ise Eşref Doğmenç yapacak. Bilindiği gibi Doğmenç, geçen sezon Birlikspor’da da Soydaş’ın ekibinde yer almış, istifa sonrasında ise Gebzespor’a gitmişti. Soydaş ile Doğmenç’in yolu kısa bir aradan sonra yeniden kesişti.

Kırmızı-Siyahlı ekibin teknik patronu Soydaş, iç transferin bir iki gün içinde bitirileceğini, sonrasında ihtiyaç duyulan yerlere takviye konusunda harekete geçeceklerini söyledi. Soydaş, amatör kümedeki yetenekleri de mutlaka değerlendireceklerini belirterek şunları söyledi: “Geçen sezon profesyonel takımlardaki görev ve takibimden dolayı amatör kümeyi yakından izleyemedim. Bu konuda güvendiğim isimlerle dirsek temasındayım. Nejat Ferhatoğlu ile bir görüşme yaptım. Başka teknik adamlardan da yardım isteyeceğim. Bu kentin müthiş bir potansiyeli, kaynağı var; en iyi tarama yaparak, değerlendirmek istiyoruz”