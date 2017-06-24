Gölcükspor’da tanışma yemeği

3.Lig takımlarımızdan Gölcükspor camiası iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gölcükspor’un Kavaklı’da bulunan sosyal tesislerin bahçesinde verilen iftar yemeğine Kaymakam Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, ASKF Başkanı Murat Aydın ile Gölcük’te faaliyette bulunan amatör kulüplerin Başkanları katıldı.

CAMİAYA DOSTLUK MESAJI VERİLDİ

Gölcük Kavaklı’da bulunan sosyal tesislerdeki iftar yemeğinde yönetim kurulu üyeleri de tam kadro yer aldı. Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kulüp başkanı Ahmet Şahin ile ASKF Başkanı Murat Aydın yemekte birer konuşma yaptılar. Başkan Ellibeş, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman Gölcükspor’un yanında yer alacaklarını söyledi. Kulüp Başkanı Ahmet Şahin de her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti. ASKF Başkanı Murat Aydın da, Gölcükspor’un 3.Lig’de istikrarında bahsetti, destek olmaya devam edeceklerini söyledi.