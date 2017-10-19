Gölcükspor’da, teknik direktör işi haftaya kaldı

Yönetim kurulu, Soydaş’ın yerine takımın başına getirmeyi düşündüğü Kocaelispor’un eski Teknik Sorumlusu Ümit Metin Yıldız ile önceki gün bir görüşme yapmıştı.

VAN BÜYÜKŞEHİR MAÇINDA TAKIMI GÜLİSTER VE ÇELİK ÇIKARACAK

Bu görüşmede kesin bir sonuç alınamadığı, yarınki Van Büyükşehir maçında takımı sahaya altyapı teknik adamlarından Hüseyin Gülister ile Mustafa Çelik’in çıkaracağı açıklandı. Önceki gün yapılan çalışmaya altyapı teknik adamlarından Adem Aydemir ile Adil kuru da katıldı, teknik ekibin içinde yer aldı. Bu arada yönetim kurulunu yeni teknik direktör arayışını devam ettirdiği öğrenildi.