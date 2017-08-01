Gölcükspor’da The Ness Otel kampı bitiyor

Yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz’da başlayan, kondisyon çalışmaları ağırlıklı ilk etabın ardından 23 Temmuz’da The Ness Otel’de kampa giren 3.Lig temsilcimiz Gölcükspor’da bu sabah ikinci etap da sona erecek.

Sabah kahvaltısının ardından 10 gün süreli The Ness Otel kampı noktalanacak. Yarını izinli geçirecek olan Kırmızı-Siyahlılar cuma sabahı tesislerde buluşup kahvaltının ardından Afyon’a kampa gidecek.

4-12 Ağustos tarihlerini kapsayan Afyon kampında 5-7-9 ve 11 Ağustos’ta hazırlık maçları oynanacak. Kafile Budan Otel’de konaklayacak. Gölcükspor’da antrenmanlara 5’i altyapıdan olmak üzere 28 futbolcu katılıyor. Teknik Direktör Ramiz Soydaş’ın kamp kadrosuna gençlerden bir veya ikisini alması bekleniyor. Bu arada Kırmızı-Siyahlı yönetiminin kaleci ve stoper transferini sonuçlandırmak üzere olduğu öğrenildi.