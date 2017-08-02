Gölcükspor’da umut var:1-2

Geçen yıl son haftaya kadar Play-Off şansını kovalayan Gölcükspor, bu sezon ekonomik yönden küçülmeye gitti.

Kırmızı-Siyahlı ekip, önceki akşam 2.Lig takımlarından Tuzlaspor ile üçüncü hazırlık maçını oynadı. Kırmızı-Siyahlı ekip Gölcük şehir Stadı’ndaki maçı 2-1 kaybetmesine rağmen lig öncesi umut verdi.

YENİLERDEN SADECE CİHAN

Bu sezon ekonomik yönden küçülmeye gitmesine rağmen, geçen yılki kadrosunu büyük oranda koruyan Gölcükspor, eksik yerlerine takviye yapıyor. Önceki akşam Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında yeni transferlerden sadece Cihan ilk 11’de sahaya çıktı, diğer 10 futbolcu geçen yıldan kalanlardı. Gölcükspor, 2.Lig’de yer alan rakibi karşısında ilk 45 dakikada başa baş bir oyun ortaya koydu

İLK YARIDA 1-1’LİK EŞİTLİK VARDI

Maçın ilk yarısında iki takım da çok fazla net fırsat bulamadı. 15’inci dakikada Tuzlaspor’un atağında kaleci İlyas mutlak bir golü önledi. 20’inci dakikada da Cenk’in ara pasında Berke, sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yavaş vurdu, top kalecide kaldı. Konuk takım Cenk’in hatasından yararlandı, 25’inci dakikada 1-0 öne geçti. 40’ıncı dakikada Gölcükspor’un beraberlik golü geldi. Sedat’ın serbest atışında, arka direkte Onur dokundu, skora eşitlik geldi, devre de 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI TEMPO DÜŞTÜ

Maçın ikinci yarısına Gölcükspor iki değişiklikle başladı, Ömer Faruk’un yerine Bahattin, Berke’nin de yerine Ahmet Kutluer girdi. Maçın son dakikasında teknik sorumlu Ramiz Soydaş, kadroda bulunan tüm oyuncular şans verdi. Tuzlaspor takımı da oyuncu değiştirince, son bölümlerde tempo düştü. 60’ıncı dakikada Gölcükspor defansı ve kalecisinin hatasında yararlanan Tuzlaspor bir kez daha önce geçti, maçı da konuk takım 2-1 kazandı.