Gölcükspor’da umutlu mesajlar

Şahin ile Çubuklu 5-2 kaybedilen Turgutluspor maçı sonrasında şu açıklamaları yaptılar:

ŞAHİN: “PLAY-OFF’U ZORLARIZ”

“Skor elbette çok kötü. Adamlar hiç gol kaçırmadı. Diyarbakır’da da bu maçta da kendi kalemize gol atıyoruz. Yenmeyecek golleri yedik. Bazı futbolcuların giydikleri formanın ne olduğunu anlamaları lazım. Turgutluspor iki pozisyona girdi, beş gol attı. 2 maçta 8 gol yedik. Önce bu eksikliği düzeltmemiz lazım. Yine söylüyorum bu ligde Play-Off’u zorlarız. Ben bu takıma inanıyorum. İlkyarıda kalan 5 maçtan 4’ünü kazanacağımız inancındayım. Hakemle ilgili yorum yapmak istemiyorum çünkü sahada hakem göremedim. Sadece üç kişi hakem forması giymiş. Üç de trafik polisi gibiydiler. Yardımcı hakem Onur’a atılan tekmeyi görmedi. İlyas’ı attırdı, Yaşar’a sarı kart göstertti. İlyas’ın da dahi sakin olması lazım. Daha konsantre, dikkatli olmak lazım. Bir galibiyet bize ilaç gibi gelecek.

ÇUBUKLU: “GELEN HER TOP GOL OLDU”

“Kalemizde gelen ilk top gol oldu. Şanssızlıktı. Tam golü düşündüğümüz anlarda santraforumuzun ayağı çekti, çıktı. Zorunlu değişiklik yaptık. Hakemler çok kötüydü. Yediğimiz 5’inci golde gülünecek derecede hatalıydılar. Kalemize gelen her top gol oldu. İyi çalışmadıkları belli oluyor. Berke’nin ayağı atmazdı. Geçen hafta Diyarbakır’da 2-0’dan döndük, son golü aynı şekilde yedik. Elimizdeki kadrodan çok iyi verim almamız gerekiyor. Maalesef bu ligdeki futbolcular aşarı derecede duygusal. Tepkilerini başka türlü veriyorlar. Gereksiz işler yaptılar. Benim işim oyunla, kavgayla değil. Kalecimiz bugün kötüydü, tutacağı topu yumrukladı adamın önüne geldi, gol oldu. Ben bu kadroya inanıyorum, iyi işler yapacağız”

