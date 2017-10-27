Gölcükspor’da yeni teknik ekibin işlemleri tamamlandı

Ekip içinde UEFA Pro lisansa sahip tek isim olan Serdar Eray, teknik direktör, UEFA A diplomasına sahip Kayhan Çubuklu ise antrenör olarak sahaya girebilecek. Kaleci antrenörü Varol Özhan da bu ikilinin yanında olacak. Teknik ekipte bulunan UEFA B diplomasına sahip Mustafa Sert ise takımı ısındırdıktan sonra tribüne çıkacak.

FATİH YİĞEN’E RED

Bu arada Kırmızı-Siyahlı ekipte geçen sezon devre arası transfer edilen, sezonun bitiminde yollar ayrılan Fatih Yiğen’in alacağı olduğu iddiasıyla TFF Uyuşmazlık Kurulu’na yaptığı başvuru Tahkim Kurulu’nun son toplantısında görüşüldü. Gölcükspor Kulübü’nün futbolcuya borç olmadığını belgelendirmesi üzerine kurul, Fatih Yiğen’in başvurusunu reddetti.