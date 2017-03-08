Gölcükspor’dan Tekirdağ provası: 5-0

Cuma günü evinde Tekirdağspor ile karşılaşacak olan Gölcükspor dün taktik prova yaptı.

Gölcük Şehir Stadı’ndaki çift kale maçta kırmızı yedekli takım İlyas(2.Yarı Tümay), Fatih Yiğen, Erdem(2.Yarı Affan), Kaan, Tolunay, Murat, Bilal, Adem, Ömer, Emre ve Emirhan’dan oluşurken, beyaz yedekli takımda Fırat, Fatih Sandallı, Onur, Mehmet, Aydın, Yunus, Cenk, Bahattin, Cemal, Berke ve Sami yer aldı. İdeal kadronun yer aldığı beyaz yedekli takım çok üstün bir performansla maçı 5-0 kazandı.

Gollerin ikisi Emirhan, diğerleri Kaan, Bilal ve Tolunay’dan geldi. Teknik patron Yusuf Tokuş, taktik provadaki oyundan çok memnun kaldı. Sakat futbolculardan Ahmet koşu yaptı, Sedat’ın tedavisine devam edildi. Sedat’ın durumu maç saati belli olacak. Ahmet’in ise yarından itibaren takımla birlikte çalışabileceği belirtildi. Kırmızı-Siyahlılar yarın son çalışmasını yaparak kampa girecek.Cuma günü sabah Sefa-Niyazi Artvinli takımı kahvaltıda ağırlayacak.