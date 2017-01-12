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Gölcükspor’un gecesi muhteşemdi

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Gölcükspor’un gecesi muhteşemdi
3.Lig temsilcimiz Gölcükspor’un Dayanışma ve Birlik Gecesi dün akşam gerçekleşti.

Yeniköy Ness Otel’de yapılan geceye İlçe Protokolu yanı sıra Taban Birlikleri Başkanları, spor kulüpleri yöneticileri ve çok sayıda davetle katıldı.

İLÇE PROTOKOLU TAM KADRO HAZIRDI
 Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kaymakam Mustafa Altıntaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Keskin, ASKF Başkanı Murat Aydın, Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Muhyettin Yıldırım, Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları ile ilimizde bulunan amatör spor kulüpleri başkan ve yöneticileri de gecede hazır bulundu. Gecede Kırmızı-Siyahlı kulübün hazırladığı slayt gösteri davetlilere sunuldu, 2.Lig için destek istendi.

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ŞAHİN, “TESİSLEŞMEYE DE ÖNEM VERECEĞİZ”
Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, gecede misafirlerle tek tek ilgilendi, ilk konuşmayı da kendisi yaptı. Şahin, “Sezon öncesinde bir üst ligi düşünerek kadro kurduk. Ligin ilk haftalarında istemediğimiz sonuçlar aldık. Ancak sonradan açıldık, zirveye adım adım yürüdük. Son haftalardaki çıkışımız ortada, 9 maçtır yenilmiyoruz. Başarının dışında kurumsal olarak da iyi işler yapmaya başladık, takıma bir otobüs kazandırdık. Bunun dışında tesisleşme anlamında da yol alacağız. Tabi ki bunlar sizlerin vereceği desteklerle olacak. Buradan Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş’e teşekkür etmek istiyorum. Her zaman Gölcükspor’un yanında, bizimle birlikte. Deplasmanlarda bile bizi yalnız bırakmıyor” dedi.

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ELLİBEŞ, “ÖNEMLİ OLAN İSTİKRAR”
Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de, “Gölcükspor biliyorsunuz yıllardır istikrarını koruyor. 3.Ligde artık tecrübe kazandı. Artık hedefi büyüttük, 2.Lig trenine bilet aldık, o trende olmak için top artık futbolcularda. Sezon sonunda onlarla beraber bir üst lige çıkmanın keyfini yaşamak istiyoruz. Futbolcular ve teknik heyet bize güvenin dediler, söz verdiler, bizde onlara güveniyoruz. Bu zamana kadar Gölcükspor’da başkanlık ve yöneticilik yapmış dostlara,  katkı sunanlara ayrıca teşekkür ediyorum.  Gölcükspor bizim.  Destek olalım, sahip çıkalım” dedi.

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KAYMAKAM ALTINTAŞ DA KATILDI
Gölcük’ün yeni Kaymakamı Mustafa Altıntaş da geceye katılanlar arasındaydı. Altıntaş, “Buraya yeni geldim. Sporu seven bir insanım. Bize ne görev düşüyorsa biz varız. En büyük görev futbolculara ve teknik ekibe düşüyor. Onlara şampiyonluk için mücadele edecekler, bizde onların yanında olacağız” dedi. Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları da söz aldı. “Öncelikle Başkan Fikret Orman’ın buradaki herkese selamı var. Ben 1988 yılında Gölcük’te ticaret yapmaya başladım, ailemin yarısı burada. Bende sizden biriyim. Bana ihtiyacınız olduğu zaman yanınızdayım” dedi. Konuşmalardan sonra plaket katkısı olanlara plaket verildi,  çekiliş yapıldı.  
 

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