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Gölcükspor’un maşallahı var

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Gölcükspor’un maşallahı var
İkinci yarıya Kartal galibiyetiyle başlayıp Play-Off ile arasındaki farkı 2’ye kadar indiren Kırmızı-Beyazlılar gelecekten son derece umutlu. Başkan Şahin ile teknik patron Tokuş, 2.Lig hedefine yürüdüklerini söylediler. 

ŞAHİN: “ALTAY MAÇI ÇOK ÖNEMLİ”
İkinci yarıda evinde Kartalspor’u 1-0 yenerek iyi başlayan, yenilmeme serisini 10 maça çıkartan 3.Lig 1.gruptaki temsilcilerimizden Gölcükspor, Play-Off hattıyla arasındaki farkı 2’ye kadar indirdi. Başkan Ahmet Şahin maçın hemen ardından yaptığı değerlendirmede, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk maçlar hep zor olmuştur. Önemli olan kazanmaktı, bu başardık. Rakibin alt sıralardan uzaklaşma hedefi vardı. Biz iyi bir ivme yakalamıştık. Son dakikalarda bulduğumuz golle istediğimizi aldık. Bu hafta Altay ile çok önemli maçımız var. İyi hazırlanmalı ve konsantre olmalıyız. İzmir’den iyi bir sonuçla dönmeliyiz” dedi. Takımın başarılı teknik sorumlusu Yusuf Tokuş’un maç bitiminde şu açıklamayı yaptı:

TOKUŞ: “BU YOLUN SONU 2.LİG”
“İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdik. İyi futbol oynadık, takım kaynaştı, kendine geldi. İnanın ilk yarının bitmesini hiç istemedim, hazır iyi bir ivme yakalamışız davam etsin dedim. İkinci yarı öncesinde biraz tedirginliğimiz vardı. Sağ olsunlar bugün çocuklar ellerinden geleni yaptılar. İlk maç biraz telaş yaptık, panik oldu. Sahanın ağır olması da teknik kapasitesi yüksek bizim gibi takım için dezavantajdı. Oyunun belli bölümlerinde üstünlük sağladık, baskı yaptık. Ortada geçen bir maçtı, gol net gol pozisyonlarımız olmadı. Daha önce futbolcularıma hiç yan toplan gol yapamadık, bu nasıl şampiyonluğa oynamak demiştim. Bugün o oldu, ilk kez yan toptan gol bulduk. Allah’a şükür. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu yolun sonu inşallah üst lig olacak” 
 

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