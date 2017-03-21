Gölcükspor’un Play-Off inadı

3.Lig 1. Grup’ta geçen hafta içi Ankara Demir’e kaybedip Play-Off yarışında yara alan Gölcükspor, pazar günü evinde Cizre engelini 2-1’lik skorla aşarak kendine geldi.

Play-Off yarışını inatla, inançla sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Başkent’te olduğu gibi Cizre maçında da hakemle mücadele etmek zorunda kaldı. İlk yarısı 1-1 geçilen maçta hakem ikinci yarının başında Berke’ye yapılan net penaltıyı görmezden geldi.

Takdir haklarını konuk ekipten yana kullanan Gümüşhane bölgesi hakemi Şahin Berker tribünleri çıldırttı. Sabırla mücadelesini sürdüren Kırmızı-Siyahlılar bitime 20 dakika kala Berke’nin röveşata golüyle istediğini aldı, hakeme rağmen kazanmasını bildi. Maç eksiğiyle Play-Off hattının iki puan gerisinde olan Gölcükspor umutlarını yeşertti. Temsilcimiz bu hafta Erzin Belediye deplasmanına çıkacak.