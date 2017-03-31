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Gölcükspor’un rakibi Van

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Gölcükspor’un rakibi Van
Kırmızı-Siyahlı ekibimiz yarın konuk edeceği Van Büyükşehir’i yenip Play-Off umutlarını sürdürmek istiyor. Temsilcimizde Sedat sarı kart cezalısı. Maç saati 15.00.

SEDAT YOK, MAÇ SAATİ 15.00

3.Lig 1.grupta Play-Off mücadelesi veren Gölcükspor yarın Van Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Maç eksiğiyle Play-Off hattının 5 puan gerisinde bulunan Kırmızı-Siyahlı ekibimizin umutlarını sürdürmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Temsilcimizde önemli eksik var. Orta sahanın başarılı ismi Sedat 4 sarı kart cezalısı olduğu için bugün yok. Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Antalya’dan C klasman hakemi Gökçen Öztürk yönetecek. Van’daki ilk maç 1-1 sona ermişti.

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