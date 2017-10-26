Gölcükspor’un umudu Çubuklu

ŞAHİN: “DOĞRU TERCİH YAPTIK”

Önceki gün kulüp lokalinde gerçekleşen imza törenine Başkan Ahmet Şahin ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Şahin yaptığı konuşmada, “Yeni teknik ekibimizle birlikteliğimiz başladı. Gölcükspor'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Hafta sonu maç var, zaman kaybetmeden bu konuyu çözelim istedik. Doğru bir seçim yaptığımız inancındayız. Hep birlikte bu takımı layık olduğu noktaya taşıyacağız” dedi.

ÇUBUKLU: “ANİ GELİŞEN BİR OLAY”

Daha sonra yeni teknik patron Çubuklu söz aldı, Çubuklu, “Bize bu görevi veren yönetim kuruluna ve Başkana teşekkür ediyorum. Ben şu şehirde doğdum, büyüdüm. Gölcükspor’u hep beraber olması gereken yere taşımak istiyoruz. Ani gelişen bir olay oldu. Takımı bugüne getiren hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Kocaelispor ve Gölcükspor için buradayım. Her maç üzerine koyarak, gelişerek takımı iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız” dedi.

YARDIMCILARINI TANITTI

Çubuklu konuşmasının ardından yardımcılarını tanıttı, “Serdal Erol Hoca Eskişehir’de, birçok takımda çalışmış, G.Birliği’nde kaptanlık yapmış çok değerli bir ağabeyimiz. Mustafa Sert de Sakarya Demirspor’da görev yapmış, profesyonel futbolculuk hayatı var. Antrenörlüğe iki yıl önce başlamış. Kaleci antrenörümüz Varol Özhan, Altay’ın file bekçiliğini yapmış, uzun yıllara dayanan bir kariyeri salip. Bizi kırmadı geldi, sağ olsun” dedi.

