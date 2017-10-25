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Gölcükspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Gölcükspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

3.Lig temsilcimiz Gölcükspor’da geçen hafta Teknik Sorumlu Ramiz Soydaş şok bir kararla görevinden ayrılmıştı.

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Kırmızı-Siyahlı ekibin yönetim kurulu, Soydaş’dan boşalan bu göreve daha önceki yıllarda iki kez Kocaelispor’u çalıştıran Kayhan Çubuklu’yu getirdi. Kayhan Çubuklu, Kocaelispor’un ikinci kez Süper Lig’e çıktığı yıl ile üç yıl önce BAL’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Kayhan Çubuklu, ayrıca Manisaspor’da da Kemal Özdeş’in yardımcılığını yaptı. 
 

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