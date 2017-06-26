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Gölcük’te bayram coşkusu

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Gölcük’te bayram coşkusu
Gölcük’te bir Ramazan Bayramı daha yine hareketli, coşkulu, bol ziyaretli biçimde yaşandı.

İl ve Gölcük protokolü önce Gölcük Kongre Sarayı’nda bayramlaştı. Protokol daha sonra Jandarma, Emniyet, Hastane, Huzurevi ve Çocuk Köyü’nde kalan çocuklarla bayramlaşmaya gitti.

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gülle, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yzb.Burçak Kırca, siyasi parti başkanları ve yönetimi, İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar Gölcük Kongre Sarayı’ndaki bayramlaşmada bir araya geldi.

JANDARMA’DAN ÇOCUK KÖYÜ’NE KADAR

AK Parti Milletvekili İlyas Şeker’in de aralarında bulunduğu protokol halk bayramlaşması sonrası ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Jandarma Komutanı. J.Yzb.Kırca tarafından karşılanan protokol, Mehmetçikle  bayramlaştı. İlçe Jandarma Komutanı Kırca'ya Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker çiçek, Kaymakam Altıntaş çikolata takdim etti.

Protokol daha sonra Merkez Karakol Amirliği bahçesinde Gölcük Emniyet Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı. Protokolü burada İlçe Emniyet Müdürü Keskin ve ekibi konuk etti.

Protokol daha sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde geçti. Burada kat hemşirelerine çiçek verildi, hasta ve yakınları ziyaret edildi.

Bayramın ilk günlerinde dünyaya gözlerini açan ikizlere ‘Hoş geldin Bebek’ Projesi kapsamında Başkan Ellibeş ve Kaymakam Altıntaş, bebek setini takdim etti.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Huzurevi’nde ziyaret ettikleri yaşlıların ellerini öpüp çiçek verdi. Saraylı çocuk Köyü ziyaretinde de protokol, burada kalan çocuklarla sohbet edip, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

 

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