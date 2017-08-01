Gölcük'te caddeler yıkandı

Gölcük Belediyesi cadde ve kaldırımları yıkarken, yazıların yazıldığı duvarlar ise boyandı.

Gölcük Belediyesi tarafından cadde ve kaldırım yıkama çalışmaları başlatıldı. Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tazyikli su ile öncelikle olarak kaldırımlar yıkandı. Temizlik çalışmasını, araç trafiği ve yaya yoğunluğunun seyrek olduğu saatlerde yapan ekipler, Gölcük Merkez Mahallesi'nde kaldırımları ilaçlı ve tazyikli su ile yıkadı. Duvarlara ve köprülere yazılan yazılar ise boyanarak görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle çamur ve benzeri kirliliklerin çok olduğu bölgelerde çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, çöplerin toplanması, süpürülmesi ve yıkanmasının ardından kaldırımlarda kalan yağ ve benzeri izleri de özel maddelerle temizlediklerini söyledi. Yetkililer ayrıca, ekiplerin çöp toplama alanlarının da dezenfekte işlemlerini gerçekleştirerek, duvarlara ve köprülere yazılan yazıların da silinerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırdıklarını ifade etti.