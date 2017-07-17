Gölcük'te cinayet

Olay Gölcük Saraylı'daki bir alabalık tesisinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Saraylı’da işletme sahibi olan Turgut Aydın (44), yerini Ali ve Turan G. isimli kardeşlere kiraladı. Turgut Aydın, gece geç saatlerde yakınları ile birlikte kiraladığı mekana gitti. İşletmecilerin ve çalışanların bulunmadığı mekanda yemek yedikleri sırada, Ali G. ve Turan G. isimli kardeşler ile geçmişe dayalı alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Yusuf A. mekana geldi. Turgut Aydın’a Ali ve Turan G.'nin nerede olduğunu sordu.

OLAYDAN YERİNDEN KAÇTI

Ardından Yusuf A. ve Turgut Aydın arasında sözlü tartışma başladı. Bu esnada silahına sarılan Yusuf A. tartıştığı Turgut Aydın’ı bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay sonrası ayağından vurulan Turgut Aydın’ın yakınları hemen olay yerine 112 ekiplerini çağırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak bacağındaki atar damara isabet eden kurşun nedeniyle Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili olarak Yusuf A.’nın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çiğdem ARMAĞAN