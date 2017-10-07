Gölcük’te derbi günü

ÇEKİŞMELİ GEÇMEYE ADAY

3.Lig 2.gruptaki temsilcilerimiz Gölcükspor ile Darıca G.B yarın derbide kozlarını paylaşacak. Üst sıralara çıkmak isteyen iki takımın mücadelesinin zevkli ve çekişmeli geçmesi bekleniyor. Gölcükspor’un iç, Darıca G.B’nin dış saha performansı aynı. Her iki ekipte 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilmedi. Ev sahibi ekipte sakat veya cezalı bulunmuyor. Teknik patron Ramiz Soydaş, saha ve taraftar avantajlarıyla kazanmak istediklerini söyledi.

SAAT 15.30’DA BAŞLAYACAK

Grubun namağlup 4 takımından biri olan Darıca G.B de derbiden mutlu ayrılmak istiyor. Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak maçı İzmir bölgesinden Önder Turgay Demirdak yönetecek. İki takım, 2 sezon önce aynı grupta yer almış, Gölcük’teki maçı misafir takım 1 kazanırken rövanş 3-3 sona ermişti. Gölcük ile Darıca iki sezondur kupada da birbirleriyle eşleşiyor. Her iki maç da Darıca’da oynandı ve turu geçen Sarı-Yeşilliler oldu.