Gölcük'te "destekleme ve yetiştirme" kursu

Gölcük İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Arvas, yaptığı açıklamada, öğrencilerin merkezdeki 5 sınıfta eğitime başladığını belirterek, 8 ayrı branşta öğretmenlerin eğitim verdiğini kaydetti.

Geçen yıl açılan kursta, öğrencilerin başarısının yüksek olduğunu anlatan Arvas, "Kursa gelen öğrencilerimiz yüzde 91 üzerinde üniversiteyi kazandı. Bu yıl ise geçen yıla oranla öğrenci sayımız daha da arttı. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim vermek için büyük bir çaba harcıyorlar." diye konuştu.