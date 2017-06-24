Gölcük’te Ellibeş personelle bayramlaştı

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, hafta içi mesaisinin son gününde Ramazan Bayramı öncesinde belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

Başkan Ellibeş, bugün başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde meclis salonunda personelle bir araya geldi. Genel Koordinatör Nihat Abiş, Başkan Yardımcıları Kemal Kahraman, Levent Değirmenci’nin de katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek bayramlaşan Başkan Ellibeş, tüm personele hayırlı bayramlar diledi.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Gölcük Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Ellibeş, şunları söyledi:

“Biz bir aileyiz ve birbirimize verdiğimiz destek ile güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz. Bir ay boyunca hep birlikte bolluk, bereket dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Şimdi önümüzde inşallah mutlu ve huzurlu bir şekilde geçireceğimiz Ramazan Bayramı bizleri bekliyor.

Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Bu vesile ile başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum”

