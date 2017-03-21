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Gölcük’te hayvanseverlerden tepki

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Gölcük’te hayvanseverlerden tepki
Gölcük'te artan sokak köpekleri zehirlenme ve öldürülme vakalarına karşı hayvan hakları savunucuları bir araya gelerek basın açıklamasıyla durumu protesto etti. 

Gölcük’ün en büyük mahallelerinden olan Değirmendere Mahallesi’nde gerçekleşen basın açıklamasına çok sayıda hayvan sever katıldı. Hayvanseverler Gölcük ve çevresinde sokakta yaşayan köpeklerin zehirlenerek meskun bölgelere atıldığını bazı hayvanlara ise işkence yapılarak katledildiklerini iddia etti.

Hayvanseverler adına basın açıklamasını gerçekleştiren Yeşim Divan, “6 Mart 2017 tarihinde insanoğlu’nun varoluş özünü unuttuğu ve doğaya, hayvanlara ve hatta Allah’ın yarattığı tüm canlılara olan saygısını kaybettiğine dair Değirmendere halkı olarak tekrar şahit olduk. Bir cani tarafından 7 köpek yavrusu zehirlenerek katledilmiştir. Bu katliam sadece Değirmendere ile sınırlı kalmamıştır. Gölcük, İzmit, Kocaeli hatta Tüm Türkiye’de hayvan katliamları sürmektedir” dedi.

Hayvan katliamlarının şiddetlenerek arttığına dikkat çeken Divan, “Biz bu katliamların durdurulması için sosyal proje çalışmaları yürütüyoruz. Bu katliamların durması için toplumun biliçlenmesi için bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda, “pati yaşam destek projesi” ni başlatmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra, hayvanlara bu şiddeti uygulayan tüm herkesin en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından hayvanseverler köpeklerin zehirlendiği noktalara hayvan katliamlarına dikkat çeken dövizler bırakarak alandan ayrıldı.

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