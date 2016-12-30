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Gölcük'te heyelanda faciadan dönüldü

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Gölcük'te heyelanda faciadan dönüldü
Gölcük D-130 karayolunun kenarında bulunan istinat duvarı çöktü. Kaya parçaları yola dökülürken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Gece boyu devam eden şiddetli yağış nedeniyle D-130 karayolunun Gölcük Ulaşlı mevkiinde heyelan meydana geldi. Yerinden kopan kaya parçaları yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümünü de yıktı ve karayoluna düştü. Heyelan sırasında yoldan geçen araç olmaması nedeniyle şans eseri faciayı önledi.

Heyelan nedeniyle karayolunun İzmit yönünde bir şerit ulaşıma kapandı. Kayaların iş makineleriyle kaldırılmasıyla karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

90 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bu arada, ana hatlarda meydana gelen arızalar nedeniyle Gebze bölgesi başta olmak üzere Kartepe, Körfez, Kandıra, Dilovası, Başiskele, İzmit ve Karamürsel ilçelerindeki 90 mahallede elektrik kesintileri yaşandı. Ekiplerin elektrik arızalarını gidermeye çalıştığı belirtildi.

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