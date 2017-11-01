Gölcük'te iki otomobil çarpıştı! 1 yaralı
Gölcük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Recep Serin yönetimindeki 41 HR 938 plakalı otomobil, D-130 karayolu Merkez Mahallesi mevkisinde Coşkun Demir idaresindeki 41 H 3720 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücülerinden Demir yaralandı.
Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Etiketler : Kocaeli, Gölcük, kaza, Recep Serin, Coşkun Demir
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