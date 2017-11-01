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Gölcük'te iki otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Gölcük'te iki otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Gölcük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 

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Alınan bilgiye göre, Recep Serin yönetimindeki 41 HR 938 plakalı otomobil, D-130 karayolu Merkez Mahallesi mevkisinde Coşkun Demir idaresindeki 41 H 3720 plakalı otomobille çarpıştı.  Kazada, otomobil sürücülerinden Demir yaralandı. 

Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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