Gölcük’te, Kocaelispor coşkusu

Şirinköy Kalıcı Konutlarında bulunan İlköğretim Okulu Müdürü Ercan Kaymak’ın davetlisi olarak gelen Kocaelisporlu futbolcular, öğrencilerin ilgisi çok fazlaydı. Aşure haftası etkinlikleri nedeni ile davet alan Kocaelisporlu yönetici, teknik adam ve futbolcular, okulu yönetimi tarafından aşure ikram edildi. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Okulu Müdürü Ercan Kaymak’a davetinden dolayı teşekkür etti.