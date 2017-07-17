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Gölcük'te korkutan yangın! Alev alev yandı

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Gölcük'te korkutan yangın! Alev alev yandı
Gölcük ilçesinde kullanılmayan iş yeri, gece saatlerinde alev alev yandı.

Yangın saat 03.00 sıralarında Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi Vural Sokak üzerinde ev ve ahırların da yakınında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kullanılmayan bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören çevre iş yerlerindeki güvenlik çalışanları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan alevler daha sonra tamamen söndürüldü.

İtfaiyenin bir süre soğutma çalışması yaptığı yangın çıkan işyerinin yakınındaki bir ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Yangın sonrasında iş yerinde büyük oranda hasar oluştu. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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